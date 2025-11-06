Бизнесът у нас е изправен пред нова регулаторна промяна, заложена в проектобюджета за догодина. Тя засяга изискванията към системите за управление на продажбите в търговските обекти – т.нар. СУПТО.

Ако бюджетът бъде приет в този му вид, търговците ще разполагат само с няколко седмици, за да внедрят новия софтуер. Подобен опит беше направен през 2019 г., но тогава процесът се провали и режимът остана доброволен.

Отскоро ресторантът на Десислава в Казанлък работи с обновен софтуер заради показването на цени в левове и евро.

„Голяма разкатавка. Въвеждане на рецепти, стоки, грамове, постоянни актуализации. Непрекъснато занимаваме фирмата, която обслужва софтуера, да идва да обучава персонала“, казва собственичката Десислава Стоянова.

По думите ѝ обновяването излиза по-скъпо от очакваното. „Ъпдейтват се постоянно – 120, 130, 150 лева. И самите софтуери никак не са лесни – нито за работа, нито за обслужване“, каза тя.

Ако бъде въведено изискването за одобрен от НАП софтуер, всички търговци с касови системи ще трябва да надградят системите си отново – и то само в рамките на няколко седмици. Това означава натоварване и за фирмите-разработчици. Част от тях вече са въвели СУПТО в тестова среда.

„Маркираме. Разликата е видима за оператора и за клиента. На фискалната бележка се изписва УНП – уникалният код на транзакцията. НАП ще проследяват последователността на тези номера, за да няма злоупотреби“, обяснява Радостина Пешева от Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер.

Тя допълва, че внедряването ще доведе до поскъпване. „Ще трябва да вдигнем разходите. Това е огромен труд и носим отговорност. Цената вероятно ще се увеличи с над 20–30%“, посочи тя.

От НАП уточняват, че промяната ще засегне около 28 000 търговски обекта. При неспазване са предвидени санкции – от 1000 до 3000 лева за физически лица и от 5000 до 10 000 лева за юридически.

„Целта е изсветляване и намаляване на дела на сивата икономика. СУПТО не позволява приключване на операция без тя да бъде фискализирана“, посочва зам.-изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков.