Снимка: iStock
-
Броколи вместо картофи: Новата земеделска тенденция у нас
-
„Темата на NOVA”: Година след завръщането на Тръмп - Америка между сила, страх и разделение
-
Откриха жената, изчезнала на Витоша
-
„Ничия земя”: Даката - художникът фалшификатор на пари
-
Спортни новини (08.11.2025 - обедна)
-
Избраният за кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани беше посрещнат като герой в джамия в Пуерто Рико
Кои грешки да избягваме?
С настъпването на студените дни идва и времето за едно от най-българските занимания, а именно приготвянето на кисело зеле. Какви са тайните и кои грешки трябва да избягваме, за да не „втасаме“ заедно с кацата? - провери Биляна Борисова.
Ноември е. Навън ръми есенен дъжд, а Лиляна Александрова от берковското село Замфирово знае, че точно сега е моментът да сложи зелето в бидона.
„Най-малко 40 дни си трябва зелето да отлежи, за да е хубаво за Бъди вечер. Преди това обаче запретваме ръкави, като първо изрязваме кочаните. След това ще направим един кръст отдолу, за да може да влиза сокът, солта и водата“, обясни тя.
Колко струва зимнината: Проверка на цените на продуктите на едро и по пазарите
Когато зелките са подготвени, идва ред на специалната рецепта.
„На 10 литра вода слагам 400 грама сол. Преварявам си водата и след като изстине, заливам зелето. Човек може да си сложи или червена зелка или червено цвекло, за да е оцветен сокът. Може и дюля за аромат”, допълни жената.
Какви още тайни сподели домакинята - гледайте във видеото
Последвайте ни