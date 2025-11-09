С настъпването на студените дни идва и времето за едно от най-българските занимания, а именно приготвянето на кисело зеле. Какви са тайните и кои грешки трябва да избягваме, за да не „втасаме“ заедно с кацата? - провери Биляна Борисова.

Ноември е. Навън ръми есенен дъжд, а Лиляна Александрова от берковското село Замфирово знае, че точно сега е моментът да сложи зелето в бидона.

„Най-малко 40 дни си трябва зелето да отлежи, за да е хубаво за Бъди вечер. Преди това обаче запретваме ръкави, като първо изрязваме кочаните. След това ще направим един кръст отдолу, за да може да влиза сокът, солта и водата“, обясни тя.

Когато зелките са подготвени, идва ред на специалната рецепта.

„На 10 литра вода слагам 400 грама сол. Преварявам си водата и след като изстине, заливам зелето. Човек може да си сложи или червена зелка или червено цвекло, за да е оцветен сокът. Може и дюля за аромат”, допълни жената.



Какви още тайни сподели домакинята - гледайте във видеото