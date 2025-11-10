-
През 1989 г. Тодор Живков беше отстранен от поста генерален секретар на БКП
Днес се навършват 36 години от повратния ден, който дава началото на демократичния преход в България. На 10 ноември 1989 година генералният секретар на Българската комунистическа партия Тодор Живков е свален от власт. Смяната на властта е „безкръвна”. Живков е свален на Десетоноемврийския пленум на партията.
Истории от София, която все още носи белезите на комунизма (ВИДЕО)
След 45-годишно социалистическо управление България започва прехода си към демокрация и пазарна икономика. Искането за оставка е организирано от члена на Политбюро Петър Младенов и кандидат-члена Андрей Луканов. Пленумът предлага на Народното събрание да освободи Живков и от поста председател на Държавния съвет на Народна република България.Редактор: Габриела Павлова
