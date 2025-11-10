Кремъл заяви днес, че иска войната в Украйна да приключи възможно най-скоро, но опитите за намиране на решение са в застой, предаде "Ройтерс". Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори на думите на американския президент Доналд Тръмп, който каза по време на среща с унгарския премиер Виктор Орбан: "Мисля, че сме единодушни, че тази война ще приключи в не много близко бъдеще".

Пред журналисти Песков повтори позицията на Москва, че войната ще свърши, едва когато Русия постигне целите си и предпочита да направи това с политически и дипломатически средства. "В момента ситуацията е в застой, но вината не е наша", добави той, обвинявайки Украйна.

Киев и европейските му съюзници отхвърлиха обвиненията на Москва, че блокират усилията за мир. Нито едни директни преговори между Русия и Украйна не са провеждани от 23 юли.

Тръмп се опита да убеди руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски да се срещнат, но Кремъл заяви, че такава среща може да се проведе само в Москва – условие, което Зеленски отхвърли. Той многократно заяви, че не смята, че Путин наистина иска мир.

Песков е категоричен, че украинците са тези, които не желаят да продължат диалога. "Те са подстрекавани по всякакъв начин от европейците, които мислят, че Украйна може да спечели войната и да гарантира интересите си с военни средства", отбеляза той и добави, че това е дълбока заблуда, предвид ситуацията на фронта.

В момент, когато войната приближава навлизането в четвъртата си година, Русия контролира около 19% от украинската територия и се опитва усилено да превземе градовете Покровск и Купянск.

Редактор: Дарина Методиева