Руска атака от въздуха удари жилищен блок в украинския град Днипро. Най-малко трима души са убити, а 12 ранени, сред които две деца. Пожарникари вадиха жителите на блока през голяма дупка във фасадата. След взрива избухна и пожар. Според правителството на Украйна тази нощ Русия е изстреляла по съседната страна 450 дрона и 45 ракети. Много от тях бяха насочени към енергийната инфраструктура на Украйна. Щети са понесли съоръжения в областите Киев, Полтава и Харков.
