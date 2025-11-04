Енергийната и пристанищна инфраструктура в Одеска област е била подложена на масирана руска атака през нощта, съобщават местните власти. Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана, поразени са били обекти на пристанищната и енергийна инфраструктура при две атаки с дронове. На няколко места са избухнали пожари, нанесени са щети на пътна настилка, производствена техника и оборудване.

Междувременно стана ясно, че украински дрон е нанесъл щети на нефтохимически завод в Република Башкортостан. Заводът се намира на 1500 км от границата с Украйна.

