Руският петролен гигант "Лукойл" обяви форсмажорно положение в иракското нефтено находище West Qurna-2, съобщи uk.investing. Това означава, че е възникнало непредвидимо събитие, което ѝ пречи да изпълнява задълженията си по договорите за доставки на петрол или горива.

Компанията официално уведомява партньорите си, че поради тези обстоятелства временно не носи отговорност за неизпълнение. Това положение се обявява в случаи на война, санкции, прекъсване на доставки, повреда в инфраструктурата или природни бедствия.

„Лукойл“ прие предложение за изкупуване на активите ѝ

Декларацията на компанията идва на фона на западните санкции срещу руската компания, които са усложнили дейността ѝ в Ирак.

В отговор на ситуацията Ирак замрази всички плащания към "Лукойл", както в суров петрол, така и в брой, тъй като Багдад търси законни начини за поддържане на операциите в гигантското нефтено находище.

"Лукойл" предупреди иракските власти, че може да напусне West Qurna-2, ако ситуацията продължи.

Петролната компания е прекратила договорите на всички чуждестранни служители, които не са руснаци и работят в съоръжението, което допълнително показва оперативните предизвикателства, пред които е изправена компанията след санкциите.

