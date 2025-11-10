Европейската комисия е в контакт с държавите, които може да бъдат засегнати от отраженията, свързани със санкциите на САЩ срещу „Лукойл“, заяви говорител на институцията, цитиран от кореспондента на БТА Николай Желязков.

Всички трансакции, свързани с продажбата на „Лукойл", трябва да бъдат съобразени със задълженията по санкциите, каза говорителят. Той отбеляза, че „Лукойл“ не е в списъка с мерките на ЕС, наложени заради войната в Украйна.

На въпрос за влиянието за това как решението на Вашингтон влияе върху доставките на горива за Европа говорителят посочи, че Комисията следи въпроса много внимателно. Досега не сме получили свидетелство за пряко отражение върху доставките, каза той. По неговите думи предстоят най-тежките седмици заради началото на отоплителния сезон.

Според говорителя до края на годината може да се очаква приемане на решение за трайно прекратяване на вноса в ЕС на горива от Русия. Това лято предложихме ЕС да спре да внася руски петрол и газ до края на 2027 г., поясни той.

