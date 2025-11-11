-
Нов протест в столичния квартал "Толева махала" заради засиления трафик на тирове към Божурище
-
Чуждестранни военни помагат на Белгия в борбата с дроновете
-
Сирия ще се присъедини към международната коалиция за борба с ИДИЛ
-
Спортни новини (10.11.2025 - късна)
-
Върховният съд на САЩ отказа да преразгледа правото на еднополовите бракове
-
36 години по-късно: Списание "Стълбата" връща фокуса към смисъла на свободата
Какво устройство за проследяване на стоките трябва да въведат фирмите и ще затрудни ли това работата им
14 браншови организации от хранително-вкусовата и питейна индустрия се обявиха срещу промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Според новите изисквания превозните средства, които транспортират стоки с висок фискален риск, трябва да имат софтуер за автоматизирано предоставяне на данни в НАП.
Магистър-фармацевтите са в протестна готовност
Стоките с висок фискален риск, посочени от Агенцията, са захар, кафе, какао, месо, плодове и зеленчуци.
„Тази мярка е поредното безобразие на държавната администрация, която се вживява в ролята на Тръмп. Единствените хора, които внасяме данъци, сме от малкия и средния бизнес, и държавата постоянно затруднява дейността ни. Не съм съгласен, че месото е с голям фискален риск. Този софтуер е едно безсмислено нещо и ние няма да го подкрепим”, категоричен е директорът на свинекомплекс и член на УС на Асоциацията на месопреработвателите в България Вихрен Димитров.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни