14 браншови организации от хранително-вкусовата и питейна индустрия се обявиха срещу промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Според новите изисквания превозните средства, които транспортират стоки с висок фискален риск, трябва да имат софтуер за автоматизирано предоставяне на данни в НАП.

Стоките с висок фискален риск, посочени от Агенцията, са захар, кафе, какао, месо, плодове и зеленчуци.

„Тази мярка е поредното безобразие на държавната администрация, която се вживява в ролята на Тръмп. Единствените хора, които внасяме данъци, сме от малкия и средния бизнес, и държавата постоянно затруднява дейността ни. Не съм съгласен, че месото е с голям фискален риск. Този софтуер е едно безсмислено нещо и ние няма да го подкрепим”, категоричен е директорът на свинекомплекс и член на УС на Асоциацията на месопреработвателите в България Вихрен Димитров.

