На огромните екрани на стадиона се появиха QR кодове и линкове, чрез които феновете можеха веднага да видят профилите на животните
Емоция, спорт и доброта на едно място. По време на мача между "Еспаньол" и "Виляреал" в Испания футболистите на домакините излязоха на терена, държейки в ръце изоставени кученца от местни приюти. Инициативата е част от национална кампания на испанските природозащитници за насърчаване на отговорното отношение към животните и осиновяването на бездомни любимци.
На огромните екрани на стадиона се появиха QR кодове и линкове, чрез които феновете можеха веднага да видят профилите на животните и да подадат заявление за осиновяване. Около арената бяха разположени специални зони за дарения. Там хората можеха да оставят храна, играчки и кърпи за приютите.
Целият двубой премина под мотото „Не изоставяй – осинови“, а инициативата бе посрещната с бурни аплодисменти от препълнения стадион.
