До края на седмицата времето у нас ще се определя от област с високо атмосферно налягане. Сутрините ще са с условия за слани и мъгли с понижена видимост в ниската част на страната. След вдигането на мъглите, дните до неделя ще са преобладаващо слънчеви с минимална облачност. Дневните температури ще са в интервала 13-18 градуса, а в хода на затоплянето - в понеделник, ще стигнат до около 20-21 в отделни точки на страната.

В периода 17-20 ноември се очертава преминаване на студен атмосферен фронт. Ще има усилване на северозападния вятър. Валежите ще са от дъжд - кратки, с локален характер. Сняг ще вали по-високо в планините. Температурите в топлите часове ще се понижат, но не драстично и отново ще се движат между 10 и 15-17 градуса.

След 20 ноември ще последва кратък период със сутрешни мъгли, слани, повече слънце следобед и температури около и над 20 градуса в някои обичайно топли части на България. Към 23-24 ноември ще премине пореден фронт с кратки валежи от дъжд, вятърът ще се усили, а дневните температури ще се понижат до ноемврийските 10-15 градуса.