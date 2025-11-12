В четвъртък ще се проведе Национален съвет за тристранно сътрудничество. На него управляващите, синдикатите и работодателите ще обсъдят бюджета за догодина на Националната здравноосигурителна каса, на държавното обществено осигуряване и държавния бюджет на Република България.

Отлагат внасянето на бюджета в НС, заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество заради бойкот на работодателите

Припомняме, че предишният опит за т. нар. „тристранка” беше провален, тъй като представителите на работодателите отказаха да седнат на масата за преговори. Причината - те не бяха съгласни с част от параметрите на план-сметката.

