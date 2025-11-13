Перспективите на Европа за справяне с предизвикателствата, пред които е изправена, обсъди днес в президентската институция държавният глава Румен Радев с министъра на външните работи на Унгария Петер Сиярто , който е на посещение у нас, съобщават от Президентството.



Възстановяването на мира в Европа със средствата на дипломацията е първостепенна задача на ЕС и единствената възможност за устойчиво гарантиране на сигурността и стабилността на Стария континент, бе общата позиция по време на срещата. Подчертана беше и необходимостта от системни действия на ЕС за укрепване на конкурентоспособността на Европа, както и на социалната и икономическата стабилност на Съюза. Във връзка с това бяха обсъдени предприетите от България и Унгария съвместни действия за разширяване на регионалната свързаност, така че да се гарантира надеждността на веригите на доставки и транзита на енергийни ресурси, както и двустранното партньорство в икономиката.



Резултатите от наскоро провелата се среща на министър-председателя на Унгария Виктор Орбан с президента на САЩ Доналд Тръмп и възможностите за сътрудничество между Европа и САЩ също бяха тема на разговора между Радев и Сиярто.





Снимка: Президентство

Редактор: Ина Григорова