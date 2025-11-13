Президентът на Турция Реджеп Тайп Ердоган ще присъства на срещата от световните квалификации между страната му и България. Двубоят е на 15 ноември от 19:00 часа в Бурса.

От местната организация на Партията на справедливостта и развитието потвърдиха, че държавният глава ще бъде на стадион “Матлъ” в събота.

Националите ни по футбол отстъпиха на европейския шампион Испания с 0:4

“Ако няма някаква промяна в последния момент, нашият президент ще пристигне в Бурса на 15 ноември. Подготвяме се за посещението”, заяви местният партиен лидер Давут Гюркан.

В южната ни съседка се появи информация, че за срещата ще пътува и българският държавен глава Румен Радев, но това бе опровергано от Президентството.

