Проектобюджетите на ДОО и НЗОК бяха приети на първо четене в комисии в Народното събрание.

Трите законопроекта - за Бюджет 2026, за парите на Касата и на Общественото осигуряване, вече получиха одобрението на Министерския съвет.

В Бюджет 2026 е заложено минималната работна заплата от 1 януари да бъде 620 евро, а всички пенсии ще се увеличат по "швейцарското правило" с между 7 и 8%.

Бюджет 2026 - на фокус тази седмица



Предвиден е и икономически растеж от 2,7%, дефицит 3 на сто и нов държавен дълг до 10,44 млрд. евро. Заложени са и данъчни промени – повишаване на данъка върху дивидента от 5 на 10% и по-висок максимален осигурителен праг. Това е първият бюджет на България в евро.

Парите за НЗОК

Бюджетът за Касата за 2026 година е 5,57 млрд. евро – или около 15% повече спрямо сегашния.

Здравноосигурителните плащания нарастват с 10 процентни пункта.

Предвиден е трансфер от 260 млн. евро от централния бюджет за допълнително заплащане на дейности на лечебните заведения, за заплати на млади медици и за стартови заплащания в сектора. Очаква се този въпрос документално да бъде уреден между първо и второ четене. За момента приетият текст е в първия вариант.

Запазва се здравната вноска в размер на 8%.

В четвъртък план-сметката ще премине през още четири комисии.

Сблъсък на позиции

Синдикатите заявиха, че подобни стъпки са в правилната посока за стабилизиране на пенсионната система. От КНСБ определиха предвидените параметри като „разумни“.

„Ние приемаме за разумни и за стъпка в правилната посока, както по отношение на минималния осигурителен доход, така по отношение на максималния осигурителен доход и най-вече увеличението на вноската за фонд „Пенсии“ на ДОО“, заяви Ася Гонева от КНСБ.

Работодателите обаче са на противоположно мнение. „Не одобряваме увеличението на размера на осигурителните вноски с два процентни пункта“, каза Румен Радев, председател на УС на АИКБ, като припомни, че преди две седмици е имало опит за обсъждане на бюджет с по-ниска минимална заплата от 605 евро, който е бил отхвърлен.

Министърът на финансите Теменужка Петкова защити проекта: „Проектът на бюджет за 2026 г., който, както знаете, е изготвен на база действащо законодателство, изготвен е на база на политиките, които са водени до настоящия момент, така че това наистина е възможният бюджет. Правителството ще работи за това да изпълни параметрите“.

Според председателя на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, тези увеличения не са необходими. „В момента пенсионната система е устойчива и няма нужда от увеличение на тези вноски. И че те са увеличени, за да може правителството да се вмести в трите процента“, коментира Василев.