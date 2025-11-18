Шефът на Alphabet - компанията майка на Google, Сундар Пичай предупреди, че нито една компания няма да остане незасегната, ако балонът около изкуствения интелект се спука.

Бум и ирационалност

В интервю за BBC той определи бума на инвестиции в AI като изключителен момент, но подчерта, че в него има и ирационалност.

Компанията майка на Google съкращава близо 12 000 работни места

Засилените опасения идват на фона на стремглавия ръст в оценките на технологичните компании и огромните разходи в сектора. Пичай бе категоричен, че дори Google не е защитена напълно: „Няма компания, която да е имунизирана, включително и ние“, заяви той.

Удвоена стойност и битка с Nvidia

Стойността на Alphabet се удвои за седем месеца до 3.5 трилиона долара, като вниманието е насочено към собствените ѝ AI суперчипове, конкуриращи Nvidia. Паралелно с това някои анализатори изразяват скептицизъм към сложни сделки около OpenAI на стойност 1.4 трилиона долара при очаквани приходи в пъти по-малки.

„Интернетът също преживя свръхинвестиции, но никой не поставя под въпрос значимостта му. С AI ще е същото“, каза той.

Google смята, че е по-добре позициониран заради контрола върху цялата технологична верига – от чипове до модели и данни. Компанията разширява и присъствието си във Великобритания с инвестиции от 5 млрд. паунда в инфраструктура и изследвания.

Google инвестира 7 млрд. долара

Alphabet планира да развие най-модерните научни разработки във Великобритания, включително в DeepMind, и за първи път да започне обучение на моделите си в страната – стъпка, която Лондон вижда като ключ към превръщането му в третата AI сила след САЩ и Китай.

Енергиен глад и зелени цели

Пичай предупреди за „огромните“ енергийни нужди на AI, които вече формират 1.5% от глобалното електропотребление. Той призова за нови енергийни източници и разширяване на инфраструктурата, включително в Обединеното кралство.

Интензивните енергийни изисквания забавят климатичните цели на Alphabet, но компанията продължава да се стреми към нетни нулеви емисии до 2030 г., инвестирайки в нови енергийни технологии.

Социални сътресения и нови възможности

AI ще преобрази труда, заяви Пичай, като го определи като „най-дълбоката технология, върху която човечеството е работило“. Той посочи, че ще има социални сътресения, но и нови възможности. Според него работните места ще се променят, а успех ще имат хората, които се адаптират и използват инструментите с изкуствен интелект в професиите си.

