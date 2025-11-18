Руски военнослужещи използват цивилни като жив щит в Покровск, съобщи Донецката областна прокуратура в "Телеграм", цитирана от Укринформ.

Според разследване руски военнослужещи на 10 ноември за пореден път грубо са нарушили нормите на международното хуманитарно право. Около 14:30 ч. местно време командир на едно от подразделенията на руските въоръжени сили е наредил чрез радио връзка на подчинените си, които са навлезли в Покровск, да използват местни жители като жив щит. По време на т.нар. прочистване на жилищни райони е трябвало да принудят мъж, жена и 13-годишно дете да вървят пред тях.

Зеленски се срещна с краля и премиера на Испания

Прокуратурата уточнява, че има образувано досъдебно производство за военно престъпление и се изясняват обстоятелствата, установяват се участниците, както и какво ще се случи с цивилните.

В Покровск се увеличават сблъсъците, при които се използва леко стрелково оръжие, а загубите на руската армия от така наречената "стрелба с право мерене" растат.

Редактор: Емил Йорданов