Украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Испания. Той обсъди възможности за сътрудничество с испански производители на оръжие и стоки от сферата на отбраната по време на срещите си с председателите на двете камари на испанския парламент, съобщи "Укринформ".

Зеленски разговаря с председателят на Конгреса на депутатите Франсина Арменгол и с председателя на Сената Педро Ролан, като им благодари за последователната подкрепа за териториалната цялост и суверенитета на Украйна, както и за всички решения, които парламентът е приел в нейна подкрепа. Той ги запозна с актуалната обстановка по фронтовите линии, както и с руските нападения срещу цивилни, жилищни сгради и енергийна инфраструктура.

В този контекст президентът подчерта, че укрепването на противовъздушната отбрана остава една от основните потребности на Украйна както чрез осигуряването на допълнителни системи, така и чрез ракети за тях.

Зеленски изтъкна и интереса на Украйна за по-тясно сътрудничество с испанската индустрия за отбрана.

Двете страни обсъдиха и възможностите в рамките на инициативата на НАТО "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL) и програмата "Мерки за сигурността на Европа" (Safety Action for Europe, SAFE) и как тези механизми могат да помогнат за подсилването на украинската армия.

Отделно внимание беше отделено и на продължаването на хуманитарната и енергийната подкрепа за Украйна, както и на общия европейски път на Украйна и Молдова за членство в ЕС.

Зеленски разговаря и с премиера Педро Санчес и с крал Фелипе VI, който го прие в двореца "Сарсуела".

На 17 ноември Зеленски посети Франция. По време на визитата той и френският му колега Еманюел Макрон подписаха декларация за сътрудничество за придобиването на военна техника. Зеленски подчерта, че съгласно сключеното споразумение Украйна ще може да получи около 100 изтребителя "Рафал", френски радари и осем системи за противовъздушна отбрана САМП-Т от ново поколение.

