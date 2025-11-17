Посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Париж доведе до подписването на ключово споразумение с френския му колега Еманюел Макрон. Двамата лидери подписаха писмо за намерение, което предвижда Киев да придобие до 100 изтребителя „Рафал“ и друго модерно оборудване за противовъздушна отбрана от френски компании. Срещата се проведе в авиобаза край френската столица.

В подкрепа на Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия, споразумението очертава рамката за възможни бъдещи договори. Те включват закупуването на 100 изтребителя „Рафал“ с принадлежащото им въоръжение, ново поколение противовъздушна система SAMP-T, която е в процес на разработка, както и радарни системи и дронове. От френското президентство уточняват, че писмото за намерение не е окончателен договор за покупко-продажба, като се очаква сделката да бъде реализирана „в рамките на около 10 години“.

Подписването на документа идва, след като по-рано Зеленски написа в X, че очаква срещата му с Макрон да доведе до „историческа сделка“. Дипломатическата му активност идва на фона на трудности в страната му, свързани с корупционен скандал и настъплението на руските сили към украинския град Покровск.

Пътуването на Зеленски във Франция е част от кратка обиколка сред западните съюзници, която започна с договор с Гърция в областта на енергетиката и ще продължи с посещение в Испания на 18 ноември.

