Румен Радев коментира, че предприемачите няма да се откажат да настояват за корекции между двете четения на закона
Въпреки острите критики от страна на бизнеса, проектобюджетът ще бъде разгледан в четвъртък в Пленарната зала в първоначалния си вариант, който управляващите определят като единствено възможен. Въпреки участието на работодателските организации в заседанието на бюджетната комисия вчера, предложенията им не доведоха до промяна в основните параметри на финансовата рамка.
След сесията на бюджетната комисия председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев коментира в предаването „Пресечна точка“, че предприемачите няма да се откажат да настояват за корекции между двете четения на закона.
Бюджет 2026: Това ли са единствените възможни параметри на финансовата рамка?
Радев подчерта, че работодателите са представили разчети, които не са били оспорени от нито един депутат, но въпреки това не е последвало никакво обсъждане или ангажимент за промяна.
По думите му бизнесът категорично не приема твърдението, че няма алтернативи на заложените параметри.
„Ние демонстрирахме по категоричен начин, че алтернатива има – и нито един наш разчет не беше поставен под съмнение“, каза още той.
Според него политическите аргументи на управляващите – повишаване на вътрешното потребление и растеж чрез по-високи разходи – не отразяват реалността в частния сектор, където подобно увеличение на разходите често води или до повишаване на цените, или до съкращения.
Като най-тежък проблем бизнесът определя планираното увеличение на пенсионните вноски с 2 процентни пункта. Радев уточни, че за голяма част от работещите реалният ефект е по-висок заради различията в пенсионните схеми.
Ще се стигне ли до промени в спорния бюджет за 2026 година?
По изчисления на АИКБ само отменянето на автоматичните механизми би донесло икономия от над 450 млн. евро, а редуцирането на трайно незаетите позиции – още 138 млн. евро.
„Общият ефект от нашите предложения е над 1,2 милиарда евро – достатъчно да се компенсират исканите 2 пункта върху осигуровките”, констатира Радев.
Бизнесът планира да внесе своите предложения официално още в периода между първо и второ четене на бюджета. Радев уточни, че засега не се водят неформални разговори с политически сили, а всички срещи са публични.
В същото време в работодателските организации расте напрежение. По думите му те получават десетки сигнали всеки ден от малки предприятия и свободни професии, които предупреждават, че не могат да поемат допълнителните разходи.
Целия разговор вижте във видеото!Редактор: Ралица Атанасова
