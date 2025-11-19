Въпреки острите критики от страна на бизнеса, проектобюджетът ще бъде разгледан в четвъртък в Пленарната зала в първоначалния си вариант, който управляващите определят като единствено възможен. Въпреки участието на работодателските организации в заседанието на бюджетната комисия вчера, предложенията им не доведоха до промяна в основните параметри на финансовата рамка.

След сесията на бюджетната комисия председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев коментира в предаването „Пресечна точка“, че предприемачите няма да се откажат да настояват за корекции между двете четения на закона.

Бюджет 2026: Това ли са единствените възможни параметри на финансовата рамка?

Радев подчерта, че работодателите са представили разчети, които не са били оспорени от нито един депутат, но въпреки това не е последвало никакво обсъждане или ангажимент за промяна.

По думите му бизнесът категорично не приема твърдението, че няма алтернативи на заложените параметри.

„Ние демонстрирахме по категоричен начин, че алтернатива има – и нито един наш разчет не беше поставен под съмнение“, каза още той.

Според него политическите аргументи на управляващите – повишаване на вътрешното потребление и растеж чрез по-високи разходи – не отразяват реалността в частния сектор, където подобно увеличение на разходите често води или до повишаване на цените, или до съкращения.

Като най-тежък проблем бизнесът определя планираното увеличение на пенсионните вноски с 2 процентни пункта. Радев уточни, че за голяма част от работещите реалният ефект е по-висок заради различията в пенсионните схеми.

Ще се стигне ли до промени в спорния бюджет за 2026 година?

По изчисления на АИКБ само отменянето на автоматичните механизми би донесло икономия от над 450 млн. евро, а редуцирането на трайно незаетите позиции – още 138 млн. евро.

„Общият ефект от нашите предложения е над 1,2 милиарда евро – достатъчно да се компенсират исканите 2 пункта върху осигуровките”, констатира Радев.

Бизнесът планира да внесе своите предложения официално още в периода между първо и второ четене на бюджета. Радев уточни, че засега не се водят неформални разговори с политически сили, а всички срещи са публични.

В същото време в работодателските организации расте напрежение. По думите му те получават десетки сигнали всеки ден от малки предприятия и свободни професии, които предупреждават, че не могат да поемат допълнителните разходи.

