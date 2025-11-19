Бюджетната процедура е в ход. Проектозаконът беше одобрен на първо четене вчера в Комисията по финанси, след като беше внесена в Народното събрание без съгласието на Тристранния съвет. Одобрение на първо четене в ресорните комисии получиха и разчетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Плановете са трите проектобюджета да влязат за гласуване в пленарната зала в четвъртък и петък.

Това ли е единственият възможен бюджет? Темата коментираха икономистите Георги Ганев и Румен Гълъбинов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Георги Ганев каза, че всеки в управляващото мнозинство има свои приоритети и най-вероятно това е единственото, по което са успели да се съгласуват. Според него обаче бюджетът е „напълно невъзможен”. „Няма да дойдат тези приходи, които са заложени в него”, каза Ганев. Според него тогава ще има два варианта – или да се подтиснат разходи и да се влезе в съответния дефицит или дефицитът да бъде по-голям от заложения. „Подозирам, че за 2026 г. с толкова няма да се изпълнят приходите, че ще е трудно да се потиснат някои разходи и съответно ще дойде дефицитът, по-голям отколкото е заложен”, каза Георги Ганев.

Ще се стигне ли до промени в спорния бюджет за 2026 година?

Според Румен Гълъбинов бюджетният дефицит не е самоцел. „В случая се касае за това да продължим да изпълняваме Маастрихтските критерии. Надявам се следващата година да бъде с реформи или поне с начало на реформи”, каза Гълъбинов.

Той допълни, че разбира желанието на правителството да компенсира евентуално някакво поскъпване през следващата година с превантивно увеличение на доходите на социално уязвимите.

„Но в частта за увеличение на доходите в държавната администрация естествено бюджетът търпи критика. В ерата на дигитализацията и изкуствения интелект, очевидно е, че трябва да се оптимизира държавната администрация и въобще хората, които работят на държавна служба. Не е нормално техните доходи да изпреварват значително доходите в реалната икономика”, каза Гълъбинов.

Двамата обясниха, че днес в Института за пазарна икономика ще бъде представен алтернативен бюджет.

Темата за бюджета коментираха и доц. Милен Любенов и Нидал Алгафари.

„За първи път бюджетът не беше одобрен от Тристранката. Има нарушен социален диалог. Виждаме и какво се случва в парламента – даже ГЕРБ казват, че се срамуват. В крайна сметка при една усложнена икономическа ситуация бизнесът може да реагира по един или друг начин, което да доведе до предпоставки за потенциална политическа криза и недоволство”, заяви доц. Милен Любенов.

„Бюджетът е такъв каквито са възможностите на държавата. Това са приходите от бизнеса, това са разходите, които трябва да ги има. Не е идеален. Но никога не е имало идеален бюджет”, каза Нидал Алгафари.

Според доц. Любенов проблемът е дълготраен. „С подобен тип бюджети рано или късно ще се увеличи държавният дълг, което и става от година на година. Тези опасения за дългова спирала са оправдани и реалистични. Без това правителство да направи съществени реформи, същите проблеми, дори удвоени, ще ги видим при следващия бюджет”, каза доц. Любенов.

Нидал Алгафари обаче коментира, че реформите значи да съкратиш хора и да ги изхвърлиш на улицата. „Това означава пак държавата да ги издържа”, коментира още той.

Разговорите може да гледате във видеата.