Главна дирекция „Национална полиция“ извърши претърсвания и изземвания като част от разследване на Европейската прокуратура за предполагаема измама със субсидии, включваща селскостопански фондове на ЕС.

Разследването се отнася до предполагаемо подаване на невярна или подвеждаща информация в заявления за финансово подпомагане по различни схеми на ЕС, предназначени за земеделски производители между 2023 и 2025 г. Според доказателствата компания бенефициент е подала неверни данни на Общинската служба по земеделие в Бургас, с предполагаемо участие на високопоставени публични служители, отговорни за удостоверяване на информация в системите на Министерството на земеделието.

Разследване на Европрокуратурата: Ферма за миди в Черно море е само пясък по дъното?

Претърсванията са извършени в помещенията на Областната служба по земеделие, офиса на компанията бенефициент и дома на високопоставен публичен служител. Иззети са документи, цифрови данни и мобилни телефони.

Според разследването е осъществено незаконно придобиване на селскостопански фондове на ЕС, причинявайки финансови загуби както на Блока, така и на националния бюджет. Точните щети все още се установяват. Предварителните оценки сочат загуби в размер на няколкостотин хиляди евро годишно.

Проверката на Европрокуратурата в Община Пловдив – по сигнал на общински съветник

Разследването проверява и данни за организирана престъпна група, включваща публични длъжностни лица и такива, свързани с бенефициента.

Редактор: Цветина Петкова