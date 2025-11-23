-
ОИК-Варна решава дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев
-
Самолетът под микроскоп: Как да се предпазим от вируси по време на полет?
-
"Снимай и изпрати във Viber": Видин стартира нов канал за сигнали към общината
-
20 пенса срещу глоба от 10 000 паунда: Как британските шофьори следят дали гумите им са изрядни
-
Малките производители са притеснени как ще връщат евроцентове за ресто
-
Да живееш в блок "Златен лев": Ще бъде ли преименувана сградата в чест на еврото?
Има крехка снежна покривка на височина от над 1400 метра в планините
Сняг заваля на Витоша. Кадри от уебкамерите в планината показват крехка снежна покривка над 1400 метра надморско равнище от хижите „Боерица”, „Балканини” и „Композиторите”.
Очакван снеговалеж има и в по-високата част на планините в Западна България.
Прогнозата е в неделя времето в планините да е облачно с валежи от дъжд, в масивите на Западна Централна България - и сняг. Преходите в такова динамично време крият много рискове за неподготвени туристи. Температурите в най-топлите часове ще са между 0 и 8 градуса спрямо надморското равнище.
Последвайте ни