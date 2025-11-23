Предаването „Близо до спорта“с Цвета Гагарова се срещна с Красимир Дунев – човекът, който движи българската спортна гимнастика с визия, последователност и отдаденост. Дунев разказа за мисията си да популяризира спорта сред децата, за предизвикателствата пред Федерацията и за връщането на България на призовите места на международната сцена.

„Началото беше трудно – променихме правила, приготвяхме условия, отне време, но последните 3–4 години виждаме светлина в тунела и големи успехи, благодарение на треньорите и състезателите“, каза Дунев. Той подчерта, че търпението е в основата на успеха, но и добрите условия и мотивираният подход към младите гимнастици са ключови.

Сребро за България на Световната купа по спортна гимнастика

На последното Балканско първенство българските гимнастици се върнаха с осем медала, включително два златни. „Кристин Кръстева стана златна медалистка, а Давид Иванов е един от най-големите таланти в гимнастиката. Валентина Георгиева се контузи на световното, но очакваме нейното завръщане“, добави Дунев.

Той разказа, че спортната гимнастика му е страст от детството, преминала през състезателна и треньорска кариера в България и Америка. Дунев се старае лично да предава опита си на младите гимнастици и да ги мотивира чрез пример – като тренира редом с тях.

„Моята най-голяма цел е България да има отново олимпийски медалист. Ще продължа да работя за това и да помагам на гимнастиката, както сме започнали с Йордан Йовчев“, завърши той.

Повече гледайте във видеото.