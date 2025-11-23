Група жени от Кения разбиват стереотипи и бариери, създавайки своя общност на мотористки. Те карат уверено по улиците на Найроби – един от най-динамичните градове в Африка – и показват, че мястото на жените е навсякъде, където сами решат.

Inkt Sisterhood, основана през 2016 г. и официално регистрирана през 2021 г., започва като подкрепяща общност за жени мотоциклетисти, които искат да подобрят уменията си за безопасност на пътя. Групата се сблъсква с предизвикателства като намиране на подходяща екипировка и признаване от страна на другите шофьори.

Сестринството обединява обучение по безопасност, подобряване на уменията за каране и социална ангажираност. Чрез партньорство с организации като Beyond Water, жените подкрепят проекти за момичета в Кисериан и Кибера, предоставяйки наставничество, консумативи и стипендии за млади жени, изправени пред бедност, ранни бракове, генитално осакатяване и домашно насилие.

Самолет с 10 чуждестранни туристи на борда се разби в Кения (СНИМКИ)

Карането в група предоставя усещане за безопасност и подкрепа, а същевременно мотивира новите членове да изградят увереност и умения на пътя. За много от жените мотивацията идва от страстта към моторите, желанието за свобода и връзката с общността, която създават.

Inkt Sisterhood днес има 82 членки, а тяхното въздействие се разпростира отвъд пътя – вдъхновявайки други жени да следват мечтите си и да разширяват границите на възможното.

Повече гледайте във видеото.