147 сантиметра ръст, 64 килограма тегло и живот, посветен на спорта – така звучи историята на „джобния Херкулес“ Наим Сюлейманоглу. Братът му Мохарем, също щангист, пази живи всички спомени от миналото.

„Ние сме трима братя – Наим беше средният, аз съм най-малкият, а най-големият е Раим. Бяхме много щастливо семейство през 70-те години – три луди глави“, спомня си Мохарем. „Много палави бяхме, шавахме наляво-надясно, не беше лесно за майка ми и баща ми“, разказа той.

Като дете Наим мечтае за обикновени неща – пожарникар, шофьор, но съдбата го отвежда на друго място. Братът му разказва: „Той ми помагаше по време на уроците, винаги се грижеше за мен и ми даваше съвети за тренировките“.

Освен сред щангистите в залата, Наим се чувства истински щастлив сред природата и животните. „Обичаше бездомните животни, имаше голяма градина и над 15 кошера пчели. Когато влизаше при пчелите, забравяше целия свят“, разказва Мохарем.

През годините Наим трупа медал след медал за България, но през 1986 г. всичко се променя. По време на Възродителния процес името му Наим е сменено на Наум, което става причина да избяга в Турция с помощта на турското разузнаване и групировката „Сивите вълци“.

Мохарем споделя: „Ако не бяха сменили имената, сигурно щеше да остане в България. Не знаехме за намерението му да избяга, научихме го след ден и половина“.

Братът на Наим е категоричен, че не е знаел за намерението му да избяга. Разказва и, че не го е чувал дълго време след пътуването му до Турция.

В Турция Наим прави забележителна кариера – световни и европейски титли, олимпийски златни медали. До 2000 г. продължава да покорява върхове, след което прекратява кариерата си.

На 18 ноември 2017 г. Наим умира на 50 години от мозъчен кръвоизлив. Спортното и житейското му наследство обаче остава живо. Мохарем разказва: „Имам дъщеря, кръстих я на брат ми. Тя винаги знаеше какъв човек беше Наим“.

Мохарем иска Наим да бъде запомнен като добър спортист и човек. Днес Мохарем продължава да посещава любимата градина на Наим – мястото, където времето спира и спомените оживяват. „Брат ми, ставай, закъсняваме за тренировки“, споделя той с усмивка, като си представя духа на „джобния Херкулес“.