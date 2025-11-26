„Булгаргаз" предложи понижение на цената на природния газ от 4,3 на сто спрямо предходния месец.

От дружеството отбелязват, че с настъпването на есенно-зимния сезон заявките на клиентите традиционно се увеличават значително.

Ако бъде одобрена, по тази цена общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Дружеството предлага намаление за декември, в сравнение със заявената цена от 65,23 лв./MWh. Очакванията са тя да бъде около 63,00 лв./MWh, 32,21 евро/MWh, или с 4,3 на сто по-ниска от ноемврийската цена, която е в размер на 65,82 лв./MWh, 33,65 евро/MWh. Причината е продължаващото намаление на ценообразуващия индекс TTF, както и частичния отказ на някои клиенти от заявените по-рано количества.

Справка за ценовите нива през последните години показва, че през декември 2025 г. потребителите ще заплащат значително по-ниска цена на газа спрямо всеки от декемврийските месеци през предходни години. През декември 2024 г. цената е била с 16,3% по-висока - 75,89 лв./MWh, а през декември 2023 г. - с 34%, при цена от 87,50 лв./MWh.

На 1 декември общественият доставчик ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ. Същият ден регулаторът ще приеме окончателното си решение.

Редактор: Цветина Петкова