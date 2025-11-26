-
Коментар на Оля Маркес, Петко Петков и Стефан Димитров
В сряда гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - медийният експерт Оля Маркес, социологът Петко Петков и предприемачът Стефан Димитров дебатираха по няколко въпроса.
Първата тема е за горещите страсти в и около сградата на парламента. Докато на жълтите павета протестираха за повече пари, депутатите в Бюджетната комисия от управляващи и опозиция се скараха и се стигна почти до бой.
След това гостите насочиха вниманието си към акцията на Антикорупционната комисия. По първоначални данни разследването е за мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия „Величие” и „Исторически парк”. Лидерът на партията Ивелин Михайлов заяви, че Комисията се ползва от политическа бухалка и очаква имунитетът му да бъде поискан.
Редактор: Ивайла Митева
