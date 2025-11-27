-
Папа Лъв XIV пристигна в Турция - първата му задгранична визита (СНИМКИ)
-
Тежки наводнения и свлачища в Западна Гърция, на остров Корфу затвориха училища (ВИДЕО)
-
Деца стават Дядо Коледа: „Къщичката на надеждата №9“ събира подаръци за малчугани в нужда
-
Милиони американци се отправиха на път за Деня на благодарността
-
Агенция "Митници" продава на търг конфискувани контрабандни стоки
-
Латвия се подготвя за потенциална руска инвазия като възстановява торфищата си
Гледайте цялаат емисия
Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни