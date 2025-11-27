-
Фики Стораро се впуска в игра на интуиция в “Пееш или лъжеш”
-
„На кафе“ с Майкъл Флетли, Николина Чакърдъкова и д-р Пекин от „Игри на волята“
-
Фики Стораро: Важно е на живо да грабнеш публиката с гласа и изпълнението си
-
Шеф Станислав и Божидара с откровена изповед след раздялата им - заедно срещу лъжите (ВИДЕО)
-
Ръждавичка: В „Игри на волята“ всички имат равни шансове и всичко е възможно
-
Морски сблъсък слага край на Войната на племената в “Игри на волята”
Коментар На Оля Маркес де Карденас, Стефан Димитров и Георги Банов
В четвъртък гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - медийният експерт Оля Маркес, предприемачът Стефан Димитров и спортният журналист изразиха своите позиции по няколко въпроса.
Първата тема, по която дебатира, беше за икономическите и политическите ефекти, след като властта, под напора на протестиращите, оттегли план-сметката на държавата за следващата година.
След това гостите коментираха за това какво обедини толкова хора на протестите в „Триъгълника на властта” и дали ще има предсрочни избори.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Последвайте ни