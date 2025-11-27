-
"Едно дете чака магия. Стани магьосник – подари му книга!" - кампанията, зарадвала 6500 малчугани
-
Интерактивен концерт, вдъхновен от легендарния китарист Джо Бонамаса, ще се проведе в София
-
Доц. Стоянка Черкезова: Можем да предотвратим 33 хил. смъртни случая на година у нас
-
Часове преди Черния петък: Засилени проверки на КЗП
-
Румен Радев: Няма как да се съгласим на промяна на осигуровките без смислен алтернативен модел
-
Revolut спира преводите в лева
Гледайте цялата емисия
Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни