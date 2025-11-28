Българският талант в моторните спортове - Никола Цолов завърши на седма позиция в дебютната си квалификация във Формула 2. Тя бе единствената такава преди Гран При на Катар. Цолов започна силно, а след това се смъкна в класирането, но накрая успя да финишира на седмо място, успявайки да изпревари състезатели, които се борят за влизане във Формула 1, което прави постижението му още по-впечатляващо, предаде gong.bg .

Никола Цолов поведе след първите пет минути пред своя съотборник Линдблад. Малко след това българинът загуби лидерската си позиция и се озова на седма позиция. След първите 15 минути на състезанието Цолов бе в средата на класирането, а първи бе Форнароли. 13:40 преди края на квалификацията родният пилот влезе в бокса.

Цолов се смъкна до 17-о място, а Форнароли се озова на втората позиция, но карането му бе много силно и продължаваше да поддържа страхотно темпо. Форнароли си взе първото място отново малко преди края на квалификацията. Никола Цолов направи страхотно карание и се изкачи бързо до шестата позиция.

В крайна сметка Гюрсен успя да направи най-бързо време в квалификацията, а Форнароли остана зад него. Никола Цолов направи феноменално каране, като завърши на седмата позиция още в дебютната си квалификация във Формула 2.

