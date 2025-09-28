Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов поздрави националния отбор по волейбол за спечеления сребърен медал от Световното първенство, като нарече успеха им „огромно постижение“ и изрази гордост от представянето им на световната сцена. В ефира на „На фокус“ Цолов сподели, че е гледал финалния мач заедно със семейството си, а атмосферата у дома е била изпълнена с емоции и подкрепа.

Българи юнаци! Националите ни по волейбол грабнаха среброто на Световното (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Събрахме се със семейството ми, за да гледаме мача и да подкрепим момчетата. Второто място също е нещо огромно – това е резултат, който не се постига лесно, особено на световно ниво“, каза младият пилот.

Цолов обърна специално внимание на ролята на семейството и близките хора в изграждането на спортисти на световно ниво. Според него зад всеки шампион стои силна и вярваща в него подкрепа.

„Семейството е много важно в такива моменти. Видяхме как родителите на Мони и Алекс Николов са до тях – и те самите са спортисти. Това е пример каква среда е нужна, за да се стигне до върха“, коментира Цолов.

Пилотът подчерта, че успехите – както на пистата, така и в залата – никога не са само лични, а са плод на екипна работа.

„Трябва да изградиш много добър екип около себе си – хора, с които вървите напред заедно“, добави Цолов.

ВСИЧКО ЗА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНОТО ПО ВОЛЕЙБОЛ ЧЕТЕТЕ ТУК

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева