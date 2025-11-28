В целия свят последният петък на ноември е време за пазар. Черният петък събра пазаруващите и у нас онлайн, а промоциите започнаха още преди седмици. За някои обаче водещо е не намалението, а самото преживяване.

"Заради черния петък дойдох днес и има и няколко неща, които искам да си взема... Тази риза си я взех - 50 процента, доволен съм, да. Ето, 70 лв., но щом има тази червена точка, казаха, че има 40 процента намаление", коментира Максим Александров.

Черният петък настъпи: Експерти предупреждават за бум на измами

Въпреки че е доволен от намаленията, той констатира и нередности.

"Опитвам се да следя цените какви са били преди, поглеждам и долните етикети. Направи ми впечатление, че някои стоки на долните етикети са с по-ниски цени, отгоре са по-високи и тогава е направено намалението, и така се оказва, че намалението всъщност не е толкова голямо", казва той.

Това е един от триковете, с които нелоялните търговци се опитват да подведат потребителите. А този Черен петък изискванията към търговците са двойни, защото цената трябва да е в две валути. Габриела Руменова от "Ние, потребителите" проследява дали правилото е спазено.

"Старата цена, от която е отстъпката, е в лева и в евро – не е необходимо чак толкова много, достатъчно е да е само в лева. А новата цена е и в лева, и в евро, както би трябвало да бъде", коментира Руменова.

Съветите към тези, които предпочитат да пазаруват онлайн, са да използват виртуална карта с нисък лимит и да проверят има ли възможност за контакт с търговеца. Прогнозите на Българската Е-комерс асоциация са за продажби на стойност около 530 млн. лева само за месец ноември. Някои потребители обаче остават верни на традиционното пазаруване.