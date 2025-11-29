„Социално силните“ е името на най-новия български документален филм с режисьор Николай Василев, който тръгва по кината. Във филма се представят едни от най-ярките в момента български учени и умове, които буквално променят света, науката и технологиите. А обединяващият фактор за всичко това е точно учителят и физик от Казанлък Теодосий Теодосиев.

Наричат го просто Тео. През неговите лекции за последните 40 години са преминали стотици деца от цялата страна, а голяма част от тях вече са учени, които променят света.

“Социално силен не е този, който е откраднал чувал с пари, а онзи, който дава възможност на целия свят да печели чували пари. Това са хората, които създават нови технологии. Това са хората, които правят ключовите открития”, смята Теодосий Теодосиев.

И все още е необяснима причината как от малка България, в малък Казанлък, при Тео, ученици успяват да станат професори в най-престижните световни университети, да спечелят стотици медали и да са автори на революционни открития.

“Това са хора, които реално движат и хранят света”, смята Тео.

“Всеки трябва да си намери мястото. Затова целта на училището не е да напише на ученика двойка. Целта е да разбере за какво става и за какво не става. Доброто го поставя на онази социална ниша, в която има нужда от това дете. И затова много пъти съм казвал, че един добър майстор на банички заслужава по-голямо уважение от един некадърен професор”, обясни учителят.

А Тео вече обучава своя наследник - Александър. Завършил е математика и физика в Кеймбридж.

“Учениците трябва да изпреварят учителите си. Някои неща ги прави по-добре от мен, по-красиво, по-интелигентно”, разказа Тео.

Александър Кратинов е от Варна. На първата си среща с Тео е стоял на последния чин и рисувал фигурки в тетрадката си

“Тогава Тео дойде и погледна в тетрадката ми и видя аз какво правя по време на лекция и каза, типично за него: "Така, сега, значи" - обърна се и продължи най-спокойно да си води лекцията. Такъв срам ме хвана. Това беше моментът, в който почнах по-сериозно да се занимавам с физика”, сподели Александър.

“Тео умее да слезе на нивото на ученика, да говори на негов език по начин, по който да бъде разбран и в същото време успява да запази авторитет, преподавайки по начин, по който може да задържи вниманието на ученика в процеса. При него не крайният резултат е толкова важен, колкото самият процес”, сподели той.

“Моята формула е: "Човек е жив, докато учи”, каза Тео.

Повече по темата гледайте във видеото.