Криводол въведе двойното обозначаване още през февруари, но малкият бизнес все още има неясноти около „стартовите пакети“
До края на годината остават 33 дни, от които едва 19 са работни. Това е времето, с което търговците разполагат, за да се организират за въвеждането на еврото като официална платежна единица в България. Още в средата на месец февруари Криводол стана първата община в страната, която официално огласи как ще изглеждат в евро плащанията, правени досега в лева.
На гарата в Криводол Тодорка Найденова плаща сметката си за обяд – две кюфтета и безалкохолно, на обща стойност 5.60 лв. Тук кюфтето и кебапчето от 80 грама са на една цена, като засега тя е 1.70 лв. От 1 януари обаче цената им ще бъде 0.87 евроцента. Така от началото на новата година Тодорка ще плаща 2 евро и 86 евроцента за същия обяд.
Преди еврото: Какво да правим със събраните стотинки?
На гарата в града няма притеснения, че ПОС терминалите и банкоматите няма да работят заради техническото им настройване в новогодишната нощ.
„Тия 2 часа мен не ме касаят, защото то ще е след 12 нощта”, казва търговецът Светла Недкова. Тя допълва, че проблемът засяга по-скоро ресторантьорите и тези, които работят през нощта. Освен това заведението няма безкасово плащане.
Клиентите също не изглеждат стресирани. Златко Петров и днес е платил в брой и не се притеснява от промяната на валутата.
„Бех по държавите бая време и съм си свикнал с това евро”, споделя Златко, но изразява съмнение за по-възрастните: „Ама тия старите хора май няма да се оправят никога”.
Николай Антонов от село Ракево смята, че проблем може да се окаже плащането в лева и връщането на ресто в евро.
„Значи, ако работят в евро, ще искам да ми връщат в евро”, категоричен е той. Николай признава, че ако му връщат рестото смесено, няма представа как ще го сметна на момента. „Ще се свиква полека-лека. Първият път може и да бъда излъган”, допуска той.
Мъжът държи парите си предимно на карта или в банката, но вече е преценил как да действа, за да разполага с налични средства още в първите часове на новата година.
„И в мен ще си оставя некои. Не винаги стоят в банкомата. Имам си така план. Нека винаги да си имам в мене пари”, обяснява стратегията си Николай. Златко също е на този принцип – половината средства в евро, половината в „наши си пари”.
На въпроса къде ще държат спестяванията си след 1 януари – в „буркан-банк“ или в европейския портфейл, местните са категорични.
„В портфейла, в банките, а не в буркан-банките, защото това не си заслужава”, казва Красимир Недков. Николай Антонов го подкрепя с думите: „В буркан пари не държа аз. В буркан, чувал съм, ама не съм пробвал никога. В буркан пари не се крият. Това е глупаво даже”.
И докато клиентите ще могат да боравят и с двете платежни средства, търговците ще бъдат длъжни да връщат ресто само в евро. Тук се оказва, че за малкия бизнес нещата още не са съвсем изяснени, особено по отношение на т.нар. стартови пакети с монети.
„По принцип има такива стартови пакети, но аз понеже фирмичката ми е малка и затова ще трябва да отида на место да си взема не пакет, а предлагат по-малки суми”, обяснява Светла Недкова и уточнява, че условията не са като пакетите за големите магазини.
И малките търговци, и клиентите на практика имат само месец, за да се организират така, че да нямат проблеми още в първия ден на новата 2026 година. Въпреки неяснотите, нагласата е оптимистична.
„Подготвени-неподготвени, каквото дойде. Не знам. Не го мисля. Каквото дойде за всичките, това и за нас ще бъде”, смее се Светла.
„Ами ще свикваме. Ще се учиме”, обобщава Николай, а Светла заключава: „Абе, ще се оправиме. Ще се оправиме некак си”.
