От днес започна продажбата на стартовите комплекти евромонети във всички клонове на банките, пощите, както и в БНБ. Те ще се продават както на физически, така и на юридически лица. Може да си купим до два на човек.

Пред БНБ се изви опашка от желаещи. За физически лица пакетите струват 20 лева. За бизнеса - 200.

Снимка: Николай Василковски, NOVA

Всеки комплект за физически лица струва 20 лева и съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента. Комплектите имат в състава си всички номинали - например има 9 монети по 1 евроцент, 5 монети по 20 евроцента и 2 монети по 1 евро.

От 1 декември започва продажбата на стартовите пакети евромонети

Търговците могат да закупят по-голям пакет, съдържащ в себе си 10 стандартни стартови комплекта, но само в клоновете на банките. Цената е 200 лева на обща стойност 102 евро и 30 цента.

От "Български пощи" заявиха за NOVA, че не навсякъде пакетите са доставени, но има организация в следващите дни да пристигнат.

Не е задължително да купуваме пакети с евромонети сега. Можем да го направим само ако искаме да имаме такива на 1 януари и, ако ги закупим днес, можем да ги използваме след началото на 2026 година.

Снимка: Николай Василковски, NOVA

Редактор: Цветина Петкова