Двама души са в болница след катастрофа във Враца, съобщиха от полицията.

Автомобил със софийска регистрация се е врязал в заведение за бързо хранене. При инцидента са пострадали шофьорът на колата и негов спътник. Те са на 25 и 22 години, и са настанени в болница. Единият е с фрактура на крайник, а другият е с травма на главата.

Полицай загина в опит да обезопаси мястото на инцидент със загинал в София

Автомобилът най-вероятно се е движил с превишена скорост, тъй като ударът е бил толкова силен, че са минали през бариерата на паркинг на голяма верига магазини във Враца, врязали са се в бар-грила, минали са и през метално заграждение, а накрая са спрели на жп релсите.

След пътния инцидент двамата са избягали, но по-късно са се предали на полицията в Червен бряг.

Редактор: Цветина Петкова