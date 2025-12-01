Днес Карлос Насар за девети път беше избран за „Спортист на месеца“ от Пресклуб „България“. Личният треньор на щангиста – Павел Христов, получи приза „Треньор на месеца“. Щангистът изненада всички, след като публично подписа новия си договор и така отказа многомилионните оферти на редица страни.

„В момента Любо Пенев изпитва трудности… Ако слуша и гледа това – да знае, че го обичаме", започна Насар.

„Надяваме се още много пъти да вдигаме трикольора. Аз и моят екип се грижим да се чувствам комфортно в нужните килограми. Мисля, че в новата категория мога да завоювам още много успехи. Имам промяна в храненето и това ми помага да съм най-лек. Така беше и в Норвегия. Конкуренцията ще бъде малко по-силна, но това не ни притеснява", каза щангистът.

Състезателят сподели, че най-скорошното предизвикателство е Европейското през април, което най-вероятно ще бъде в Батуми, Грузия.

„Има новина, но тя не е благодарение на президента на Федерацията. Не беше проблем договорът, а процесът на работа. На 15 декември ще има Общо събрание и ще има нови кандидати. Дочувам, че и Асен Златев ще бъде сред тях – подкрепям го. Не смятам, че трябва да се случва такова нещо като с г-н Пеевски и неговото присъствие във федерацията. Не мисля, че трябва да има политическа намеса. Аз мога да помогна със спонсори за нашата федерация", заяви Карлос Насар.

„Много държави ме чакат, но съм стопирал преговорите. Преди няколко години покойният ми треньор ми обясняваше защо трябва да остана в България. Синът му след това се погрижи да запази клуба и да продължи да вади таланти, които тази година спечелиха 65 медала", добави той.

Преди да подпише договора, спортистът заяви категорично: „Хората може да са спокойни. Оставам да се състезавам за България“.

Редактор: Дарина Методиева