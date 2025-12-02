Сръбският президент Александър Вучич заяви, че националната петролна компания на Сърбия НИС спира работата си. Тя се намира под американски санкции от 9 октомври заради мажоритарно руско участие и не е получила лиценз за дейността си от САЩ, предаде кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

„Очаквахме да получим лиценз за продължаване на експлоатацията на рафинерията от правителството на САЩ, не получихме положително решение. Разочарован съм“, каза Вучич в извънредно изявление, предавано онлайн, след среща с екипа за енергийната стабилност и сигурност на страната.

Той остро разкритикува САЩ и Русия: „Руснаците не искат да продават и това е тяхно право - те са собствениците, но ние имаме много проблеми с това. Точно както американците не се интересуват от нищо друго освен от своите интереси. Засега само Сърбия страда, ще видим как ще бъде."

Министърът на минното дело и енергетиката на Сърбия ще информира НИС, че няма индикации американците да дадат лиценз, което слага края на рафинерията. „Докато я държат на бавен режим, те търпят големи загуби. Що се отнася до сръбската страна – ние дадохме разрешението за затварянето ѝ“, посочи той.

НИС ще реши дали рафинерията ще престане да работи днес или в следващите дни.

Говорейки за вторичните санкции, Вучич каза, че всяка търговска банка може да бъде наказана във всеки момент, защото работи с НИС. „Включително и НБС (Националната банка на Сърбия, бел. ред.). Това би било катастрофа и за нашия инвестиционен рейтинг, и за всичко. Освен това, когато бъде прекъснат платежният трафик, това са огромни проблеми за компанията. Обаче тук възниква допълнителен проблем – не става въпрос за една компания, а за цяла Сърбия. Когато НИС изчерпи оперативните резерви на бензиностанциите, ние не можем да даваме на НИС държавни резерви. След 13 декември няма да можем да даваме нищо нито на НИС, нито на "Лукойл". Тогава цяла Сърбия би получила санкции“, каза той.

Той добави, че Сърбия на свой риск е решила да осигури платежен трафик за НИС до края на седмицата. „В секундата, в която престане платежният трафик с НИС, а ние се договорихме – на свой риск – да осигурим платежен трафик до края на седмицата, и по-нататък. И във вторник, и сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. Значи НИС има достатъчно време да изплати заплатите и да плати на доставчиците, както и да подготви служителите за всичко, което следва. След това ще измерваме ден за ден, защото не искаме да бъде унищожена банковата система на Сърбия“, каза сръбският държавен глава.

Вучич каза, че запасите от всички видове гориво – бензин, дизел, керосин – са достатъчни до края на януари, но хората ще трябва да ходят на други бензиностанции. Според него 47% от оборота на петролни деривати се е извършвал на бензиностанциите на НИС, които „се намират на най-добрите локации и това сега ще представлява проблем“.

„Общо имаме на склад повече от 204.000 тона дизел, а 82% от общото потребление на гориво е дизел. Бензин имаме малко по-малко, но достатъчно“, посочи Вучич.

Говорейки за газа, той казва, че ако до петък, 5 декември, не получат договор, на 8 декември ще започнат преговори с други страни и че държавата е осигурила средствата за това.

Редактор: Дарина Методиева