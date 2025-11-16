Снимка: iStock
По повод казуса в Белград се проведе извънредно заседание на правителството
Сърбия има една седмица, за да реши какви мерки да предприеме, за да гарантира доставките си на горива от рафинерията на сръбската петролна компания НИС, която е под американски санкции, без да пристъпва към национализацията ѝ. Това заяви сръбският президент Александър Вучич на извънредно заседание на правителството днес.
Вчера сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович съобщи, че петролната компания НИС е получила от САЩ тримесечен лиценз, като в този срок трябва да намери купувач за контролирания от санкционирани руски компании дял в нея.
Министерството на финансите на САЩ е одобрило тримесечен лиценз на сакнционираната НИС, която е контролирана от руската „Газпром“, за да може компанията да има време да потърси купувач, каза Джедович-Ханданович.

Междувременно обаче петролната компания и рафинерията ѝ няма да имат разрешение да работят. „Беше получено одобрение за преговори за собствеността до 13 февруари“, каза министърът.
По-рано стана ясно, че НИС е получила тримесечно освобождаване от санкциите, които влязоха в сила на 8 октомври, но изявлението на Джедович-Ханданович презицира тази информация в смисъл, че рафинерията на НИС в Панчево няма да възобнови работа.
По повод казуса в Белград започна извънредно заседание на сръбското правителство.

На него присъстват президентът Александър Вучич и всички директори на държавни предприятия. „В идните дни ни очакват едни от най-тежките решения в нашата история“. С тези думи сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович описа ситуацията около сръбската петролна индустрия и санкциите на САЩ.Редактор: Цветина Петкова
