Кола прелетя през бариера на паркинг, вряза се в закусвалня, събори ограда и спря малко преди първите релси на гарата във Враца. Ранени бяха двама души - на 22 и 25 години. Произшествието стана на 1 декември, а от фирмата смятат, че не е станало случайно.

“Произшествието се е случило към 2 часа през нощта, не е имало наши служители на обекта. Установили сме щетите на сутринта. Вчера нямахме голяма възможност да работим покрай почистването на обекта”, обясни Ивелина Гацева, търговски директор на пострадалата фирма.

Според нея щетите биха могли да са по-големи. “За мен е учудващ начина, по който са успели да се врежат в терасата между стъклата. Не намирам нищо случайно в това. Според мен става въпрос за някаква пиянска ситуация”, допълни Гацева.

Пострадалите били гости на града и заедно с местна компания отседнали в механа. По някое време избухнал скандал. Според една от версиите, по които се работи, гостите се изплашили и тръгнали да бягат с кола със софийска регистрация.

По информация на NOVA никой не ги е преследвал, въпреки това те се движели толкова бързо, че в един момент връхлетели върху бариерата, после се забили в заведението. Веднага избягали от местопроизшествието, след като се озовали пред релсите. За момента никой не знае как и с какво превозно средство.

Стигнали в Червен бряг, където в местното РУ обявили случилото се, а местните полицаи сами са установили личността им. Двамата са с порезни рани и натъртвания. Единият е със счупен крайник, а другият - с нараняване по главата. Потърсили медицинска помощ в плевенско болнично заведение.

По случая е образувано досъдебно производство, което е под надзора на врачанската прокуратура. Тестове за алкохол и наркотици ще бъдат направени при заявка от ОД МВР-Враца.

