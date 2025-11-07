Снимка/Видео: Георги Манев, NOVA
-
След гонка в Бургас: Кола с мигранти падна в езерото Вая, има жертви (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Откриха черните кутии на разбилия се товарен самолет в Кентъки
-
Извънредно положение във Филипините, след като тайфунът „Калмаеги” уби най-малко 140 души (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Силно земетресение в Гърция, усетено е и у нас
-
Най-малко 66 са жертвите на тайфуна "Калмаеги", опустошил Филипините
-
Самолет се разби в Кентъки, седем души загинаха (ВИДЕО)
Зад волана била 73-годишна жена
Автомобил се вряза в кооперативния пазар на град Казанлък. Съборени са няколко сергии със стока.
Снимка: Георги Манев, NOVA
За щастие, при инцидента в пазарния ден, когато се предполага, че има много хора, няма пострадали. Вероятната причина е дъждовното време.
Снимка: Георги Манев, NOVA
Щетите в пазара са за над 2000 лева. Жена на 73 години е управлявала автомобила и се предполага, че е объркала скоростите, преминала е през тротоар и се е забила в пазара.
Снимка: Георги Манев, NOVA
Водачката е тествана за употреба на алкохол, като е отчетен отрицателен резултат.
Последвайте ни