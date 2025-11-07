Автомобил се вряза в кооперативния пазар на град Казанлък. Съборени са няколко сергии със стока.

Снимка: Георги Манев, NOVA

За щастие, при инцидента в пазарния ден, когато се предполага, че има много хора, няма пострадали. Вероятната причина е дъждовното време.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Щетите в пазара са за над 2000 лева. Жена на 73 години е управлявала автомобила и се предполага, че е объркала скоростите, преминала е през тротоар и се е забила в пазара.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Водачката е тествана за употреба на алкохол, като е отчетен отрицателен резултат.