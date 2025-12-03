В сряда гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - предприемачът Нели Насева, журналистът Петър Пунчев и писателят Александър Шпатов изразиха своите позиции по няколко теми.

Първата от тях бе свързана с политическите трусове на фона на влизането на страната ни в еврозоната. Парламентът отхвърли искането на президента Румен Радев за референдум за еврото със 135 гласа против, 81 "за" и трима въздържали се, а по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че кабинетът не трябва да подава оставка сега заради предстоящото влизане на българия в еврозоната.

След това гостите обсъдиха сблъсъка между Мирчев и Пеевски в парламента.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова