Втори ден гръцки фермери блокират с тракторите си границата между България и Гърция. При "Кулата-Промахон" в четвъртък сутрин се беше образувала 10-километрова опашка от тирове. Преминаването беше възможно само за леките автомобили. Около 11:30 часа беше обявен временен прозорец, с който движението беше освободено за всички шофьори. Но гръцките фермери обявиха, че блокират движението за камиони през пункта "Илинден – Ексохи", който беше алтернатива за влизане в южната ни съсведка.

С огромно шествие протестиращите затвориха магистралата към Серес, както и страничните пътища около нея. Те недоволстват срещу забавянето на изплащането на земеделски субсидии след корупционен скандал в Агенцията по земеделските плащания в Гърция.

Над 1000 камиона стоят на магистралата, а фирмите губят от недоставка на стоките, които са за Гърция. Шофьорите на камиони заговориха за ответна реакция през лятото. "Трябва да се организираме и ние лятото. Да си го върнем. Всяка зима е така", заяви един от водачите на тирове.

Засега никой не може да каже колко дълго гръцките фермери ще останат на границата.

Гръцки земеделци с трактори на протест близо до границата с България

"Отворен е трафикът в четъртък сутрин само за леки автомобили, лекотоварни автобуси в двете посоки, както и за тежкотоварни автомобили по посока Гърция – България. За момента няма договорен „отворен прозорец“ за изчакващите тирове от българска страна. Ние сме в постоянна връзка с гръцките власти. Надяваме се въпросът да бъде решен в най-скоро време. Ако не бъде пуснат целият трафик, поне да се договорят прозорци за поетапно пропускане на товарните автомобили". Това обясни в „Здравей, България” старши инспектор Стойчо Траянов от ГПУ-Петрич.

Гърция временно спира преминаването на камиони след Промахон

Призивите бяха тежкотоварните камиони да се движат по другото трасе към Гърция – през пункта "Илинден – Ексохи". "Той е отворен за всякакъв вид трафик, така че предлагаме да използват този алтернативен маршрут", заяви Траянов. По обед обаче и този маршрут беше блокиран за тирове.

