Започна италианското пътешествие на олимпийския огън на Зимните игри в Милано и Кортина 2026. Неговото начало беше дадено в Рим, който беше домакин на Летните олимпийски игри през 1960 г. Сега огънят ще пропътува 60 града, над 12 000 км през всичките 110 италиански провинции, в продължение на 63 дни. Така ще се докосне до обекти на световното наследство на ЮНЕСКО и емблематични пейзажи на страната. Официалната церемония по откриването на Игрите ще бъде на 6 февруари 2026 година в Милано.

Преминаването на огъня, който е универсален символ на мира, единството и олимпийски ценности, е покана към хората да се включат в събитието, като по този начин допринася за създаването на по-приобщаващо общество чрез спорта.

Щафетата с факела премина през някои от най-емблематичните забележителности на града, като Пантеона и Колизеума и площад "Свети Петър". В нея се включват общо 10 001 факлоносци.

Олимпийският огън пристигна в Рим в четвъртък, след като беше официално предаден на страната домакин на церемония в Атина. Той прекара нощта в двореца Квиринал.

На официалната церемония присъстваха президента Серджо Матарела и премиера Джорджа Мелони. Президентът на МОК Кристи Ковънтри заяви пред публиката, че е решена да направи Игрите изключително успешни: „За спортистите, за Италия и за цялото олимпийско движение. Заедно с нашите италиански партньори ние изграждаме Игри, които показват как иновациите и традициите могат да вървят ръка за ръка. Всичко е проектирано така, че да отразява красотата на Италия и ценностите на олимпийския дух", допълни тя.

