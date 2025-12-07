Изборният ден в Букурещ протича при слаба активност. Към 10:00 часа местно (и българско) време едва 3,85 процента или 69 392 от жителите на румънската столица бяха упражнили правото си на глас. Това показват данните на Постоянния изборен орган (AEP), които могат да бъдат следени в реално време.

Близо 1 800 000 души имат право на глас в 1289 секции, за да определят човека, който ще ръководи най-големия и богат румънски град до 2028 г. и ще управлява бюджет от 11 милиарда леи или малко над 4 милиарда лева. Изборният ден започна в 7:00 и ще приключи в 21:00 часа местно (и българско) време.

За позицията, останала вакантна след избирането на Никушор Дан за президент на Румъния, се борят 15 кандидати. В бюлетината обаче те са 17, тъй като двама оттеглиха кандидатурите си в последния момент. Най-младият кандидат е на 32 години, най-възрастният е на 66. Победителят ще стане 17-ият кмет на Букурещ от 1990 г.

Президентският вот: Как протича изборният ден в Румъния (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Хората се измориха. През изминалата една година два пъти ходихме на президентски избори, един път на парламентарни. Освен това в петък цяла Румъния празнува Никулден. Мнозина са купонясвали до късно. И ако въобще дойдат да гласуват, ще го направят по-късно. А и времето е студено. Вчера и цял ден валя. Всичко това оказва влияние“, коментира за БТА председателят на изборната секция в 279-о СОУ в Шести сектор на Букурещ.

По думите му избирателната активност е по-ниска в сравнение с минали години.

„Много предизвикателства има пред новия кмет на Букурещ. Той ще трябва да реши спешно проблема с трафика и с мръсния въздух. Но аз най-силно се надявам да се справи с плачевното състояние на топлофикационната система. Тръбите са много стари, непрекъснато се правят ремонти, но на парче. И цели квартали остават без парно и топла вода. Нас, пенсионерите, това ни поставя в особено тежко положение“, сподели пред БТА Флорика Джорджеску, която дойде да гласува с дъщеря си.

Между 8 и 9:30 сутринта бюлетини в урните на секцията в 279-0 СОУ в Букурещ дойдоха да пуснат предимно възрастни хора.

Балотажът в Румъния: По 50 000 гласа на час подават избирателите от диаспората (ВИДЕО+СНИМКИ)

И кметът на Шести сектор Чиприан Чуку, който е един от основните кандидати, избра учебното заведение, за да гласува. „Гласувах за проекти, за един развит Букурещ, а не за безплодни спорове. Гласувах за почтеност, гласувах с мир в сърцето. Призовавам и хората да го направят. За съжаление има само един кръг. Отсега нататък ще бъда един от тези, които ще насърчават изборите за кмет да са в два тура,защото видях, че когато са в един тур, гласуването може да доведе до много голяма фрагментация на политическия спектър“, заяви кандидатът на Национално-либералната партия. Той добави, че надпреварата е изключително оспорвана и за съжаление не липсват и опити за манипулация.

Кандидатът на Съюз за спасение на Румъния Каталин Друла също гласува рано сутринта в Букурещ, придружен от семейството си. Той пусна бюлетина в секцията в училището, което е завършил - гимназията „Тудор Виану“. "Гласувах с увереност и оптимизъм за нашия град. Нека реализираме големите проекти, от които се нуждаем. Нека се предпазим от всякакви негативни влияния върху Общината", каза той.

Балотажът в Румъния: Над 10 млн. избиратели гласуваха за президент (ВИДЕО+СНИМКИ)

И независимата кандидатка Анка Александреску, подкрепена от опозиционния "Алианс за обединение на румънците", бе сред първите гласували в неделя . „Вярвам, че Бог няма да ни изостави и заедно с жителите ще поставим Букурещ на първо място“, каза тя с нескрита емоция на излизане от секцията.

Румънският президент Никушор Дан също гласува рано сутринта. Той прекъсна втория си мандат като кмет на Букурещ, след като беше избран за президент по-рано тази година. Настоящият държавен глава бе придружаван от дългогодишната си приятелка Мирабела Градинару.

„Гласувах за кандидат, който не се доближава до областта на корупцията и мафията с недвижими имоти. Както обикновено, гласувах за Румъния на Запад, за тези ценности, които вярвам, че ни определят, и защото това е град, който познавам от много дълго време и за който съм водил кампания“, сподели той.

Балотажът в Румъния: По 100 000 гласа на час подават избирателите от диаспората (ВИДЕО+СНИМКИ)

Румънският президент изрази убеждението си, че резултатът от изборите в столицата няма да повлияе на функционирането на управляващата коалиция.

Бившият румънски президент Траян Бъсеску, който беше кмет на Букурещ от 2000 до 2024 г., също гласува със своята половинка – съпругата си Мария. В събота двамата отпразнуваха 50-ата си годишнина от сватбата.

„Дойдох да гласувам притеснен. Румъния не е в добра ситуация. Независимо от резултата, прекомерният дълг остава, мерките, които ще бъдат предприети, са сурови и непопулярни. Да не говорим, че имаме и страховита пропаганда: не държим отговорни тези, които са натрупали дълговете, а тези, които се опитват да ги решат. Виждаме, че не ни интересува кой е решил да отмени изборите, а следващият президент, сякаш той е отговорен за отмяната на изборите. Политиците са стигнали до етап, в който вече не поставят интересите на страната на първо място, а своите собствени интереси“, каза Траян Бъсеску.

Вотът в Букурещ трябва да определи кой ще е начело на най-големия и най-богат град на Румъния за следващите две години и половина. Постът е сериозен политически трамплин. След президента, това е избираемата длъжност, за която гласуват най-много хора в страната, припомнят местните анализатори.

С почти равни шансове са кандидатите за кмет на Букурещ на три от партиите от четворната управляваща коалиция. Социологическите проучвания в изборната седмица дадоха най-голяма преднина на кандидата на Социалдемократическата партия и настоящ кмет на Четвърти сектор Даниел Балуца. Той ще упражни правото си на глас в 12:00 ч. местно (и българско) време.

Освен в Букурещ, частични местни избори в неделя се провеждат и в окръг Бузъу, и в 12 други населени места на Румъния.

Редактор: Станимира Шикова