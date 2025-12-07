Тегне ли проклятие над Лувъра? Този въпрос задават няколко френски медии, сред които „Канар аншене“, „Трибюн дьо л’Арт“ и френското издание на „Хъфингтън пост“.

След обира в средата на октомври и структурните проблеми в галерията „Кампана“ в музея в средата на ноември, на 27 ноември е имало наводнение, което е повредило научни трудове и ценни книги и документи, пишат изданията.

Още четирима задържани във връзка с обира в Лувъра

От изтичането на мръсни води в музея са пострадали около 400 книги и документация, като сред тях е имало и доклади от разкопки на археологически обекти, правени преди повече от 200 години.

Наводнението е станало в отдела за древноегипетските антични произведения на изкуството.

Редактор: Ивайла Митева