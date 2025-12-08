-
Правителството се изправя срещу шестия вот на недоверие. Той беше внесен в петък от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ с мотив провал в икономическата политика на правителството. До тук се стигна след мащабни протести в цялата страна.
По Конституция вотът трябва да влезе за обсъждане в пленарната зала не по-късно от 7 дни след неговото внасяне.
Вот на недоверие и нов протест: Какво може да се случи на обществено-политическата сцена
Редактор: Ивайла Митева
Според предварителните парламентарните нагласи със сигурност „за“ ще гласуват вносителите от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ – сумарно техните гласове са 62. Ако добавим и тези на "Възраждане" и "Величие" се получават общо 105-ма народни представители.
Не е ясно как ще гласуват четиримата независими депутати, но и с техните гласове не могат да се съберат необходимите 121 гласа.
