Полски коледни орнаменти се превръщат в едни от най-търсените в света. Всеки детайл се изработва на ръка, което прави украшенията уникални и ги отличава от масовото производство. В малко градче в покрайнините на Варшава парчетата стъкло се превръщат в ослепителни празнични декорации, създадени изцяло на ръка. Семейна фабрика е запазила вековната традиция, която продължава да изработва орнаменти, които се разпространяват по целия свят.

„Трябва да правите това със страст, да вложите сърцето си в него”, казва стъкларят Ришард Баран.

Полша се е превърнала в ключов играч на световния пазар за празнични украси, които са създадени по традиционни занаятчийски методи. Някои от тях дори са били използвани за украсата на коледното дърва в Белия дом.

„Специализираме се в ръчното изработване и рисуване на коледни украшения. Изнасяме по целия свят – от Европа през Съединените щати до Австралия”, споделя собственикът на Silverado Станислав Слодичка.

Само за 2024 година Полша изнася коледни украси за над 68 милиона евро, което я нарежда на пето място в света и трето в Европа. Въпреки това конкуренцията е сериозна, особено от Китай, който доминира пазара заради по-ниските си цени. За да остане фабриката в крак с времето, всяка година се появяват нови колекции. Те са вдъхновени от модни архитектурни и природни тенденции.

